Consiglio comunale di Ravenna approva conferimento cittadinanza onoraria a Cesare Moisè Finzi: resoconto dei lavori

Durante il consiglio comunale di Ravenna di ieri, martedì 21 gennaio, è stato approvato all’unanimità il “Conferimento della cittadinanza onoraria a Cesare Moisè Finzi”. A seguire sono state discusse e approvate tre mozioni: “Per l’adeguamento e la messa in sicurezza della via Baiona” e “Maggiore sicurezza in via Zalamella”, entrambe all’unanimità; “Per la manutenzione e la messa in sicurezza di via Frignani” con 22 voti favorevoli e 1 astenuto. È stato infine approvato all’unanimità anche l’ordine del giorno “Creazione di un portale dedicato ai servizi per studenti”.

Per chi volesse rivedere la seduta: http://bit.ly/archivio-sedute-cc.