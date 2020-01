Emma Bonino a Ravenna conclude la campagna di +Europa-Psi-Pri per Bonaccini

Emma Bonino sarà a Ravenna domani giovedì 23 gennaio alle ore 13 al Mercato Coperto in Piazza Andrea Costa per la lista +Europa-Psi-Pri. Qui la promotrice di +Europa incontrerà la stampa e i cittadini. L’iniziativa parte dal sostegno della senatrice alla lista +Europa-Psi-Pri “per Bonaccini presidente” in occasione delle elezioni regionali di domenica prossima; ma sarà un dialogo senza rete con chi vuole, in Italia e in Emilia Romagna, battersi per una società aperta e responsabile, capace di essere ancora + Umana + Verde + Libera.

Partecipano all’iniziativa Nevio Salimbeni (coordinatore lista +Europa/Psi/Pri di Ravenna), Eugenio Fusignani (vicesindaco di Ravenna), Eleonora Tazzari (candidata lista +Europa/Psi/Pri di Ravenna) e Laura Beltrami (candidata lista +Europa/Psi/Pri di Ravenna).