Otto pullman da Ravenna a Forlì per la chiusura elettorale regionale di Stefano Bonaccini

Mentre il centrodestra si prepara a chiudere la campagna elettorale occupando Piazza del Popolo a Ravenna, il Pd di Ravenna e i suoi alleati stanno organizzando la conclusione della campagna elettorale di Bonaccini nella vicina Forlì. Per uno scambio di luoghi in qualche modo simbolico. Bonaccini sceglie Forlì che la Lega ha strappato al centrosinistra pochi mesi fa per dire “siamo in campo, vinceremo e ci riprenderemo Forlì alla prima occasione”. Il centrodestra sceglie Ravenna con la mente alle elezioni del 2021 per dire “ora ci prendiamo l’Emilia-Romagna e domani ci prenderemo anche Ravenna”.

Al di là dei discorsi propagandistici carichi di simbologia che assomiglia al Risiko, che riecheggiano nei discorsi dei leader, in questa fase il Pd di Ravenna e i suoi alleati sono impegnati a chiudere in bellezza la loro campagna elettorale regionale a Forlì venerdì 24 gennaio alle ore 21.00 al PalaGalassi Unieuro Arena, con Stefano Bonaccini, per questo stanno organizzando una grande partecipazione anche da Ravenna, con otto pullman.

Ecco i percorsi.

Pullman da Mezzano alle ore 19.35 (fermata autobus piazza della Repubblica), poi Glorie ore 19.40 (Bar Reale), Villanova di Bagnacavallo ore 19.45 (piazza di fronte all’edicola), e Bagnacavallo ore 20 (fermata autobus via Marconi).

Pullman da Savarna alle ore 19.45 (preso La Cangina via Grattacoppa 247), poi a Ravenna ore 20 (via della Lirica sede PD), Ponte Nuovo ore 20.10 (via Romea Sud 97 – sede PD).

Pullman da Piangipane alle ore 19.45 (piazza 22 Giugno 1944 Delegazione Comunale), poi Ravenna ore 20 (via della Lirica sede PD), Ghibullo ore 20.15 (piazzale Chiosco Piadina via Ravegnana 608).

Pullman da Alfonsine alle ore 19.30 (Stadio comunale).

Pullman da Fusignano alle ore 19.40 (piazza Aldo Moro), poi Lugo ore 19.50 (Piazzale piscina comunale).

Pullman da Conselice alle ore 19.35 (piazza Foresti), poi Fruges ore 19.45 (Piazza 8 Marzo), Massa Lombarda ore 19.50 (Stazione ferroviaria), Cotignola ore 20.10 (fermata autobus via Matteotti).

Pullman da Cervia alle ore 19,30 (parcheggio Cgil), poi Castiglione di Cervia ore 19,40 (piazza), Pisignano ore 19,45 (vicino scuola elementare), Cannuzzo ore 19,50 (vicino alla posta).

Pullman da Casola Valsenio alle ore 19.30 (Biblioteca), poi Riolo Terme ore 19.45 (Stazione Autobus), Castel Bolognese ore 20 (Fermata autobus Centro Sociale), Faenza ore 20.10 (Piazzale Pancrazi).

Per info e prenotazioni tel. 0544 281611.