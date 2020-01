Agenda elettorale per le elezioni regionali del 26 gennaio: gli appuntamenti in programma

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI GIOVEDÌ 23 GENNAIO – Giovedì 23 gennaio serata di chiusura della campagna elettorale di Emilia-Romagna Coraggiosa all’Hof Club (ex Kojak) di Porto Fuori in Via Staggi 4 con la partecipazione dei candidati e di Pierluigi Bersani di Articolo Uno MDP. A seguire festa di chiusura della campagna elettorale per giovani e universitari. In precedenza, alle ore 18, Pierluigi Bersani sarà a Faenza al Cinema Sarti sempre per Emilia-Romagna Coraggiosa.

Giovedì 23 gennaio alle ore 18.30 al Mercato Coperto di Ravenna aperitivo elettorale con il candidato Pd Gianni Bessi e con l’europarlamentare Paolo De Castro. Chiusura della campagna elettorale del Pd a Faenza con la candidata Manuela Rontini e con Alessandro Barattoni. Musica con Le panche di legno, pizza, ciambella e bisò. L’appuntamento è dalle 19.30 in Piazza della Molinella. Mirella Dalfiume, candidata Pd al Consiglio regionale chiude la sua campagna elettorale con l’incontro su “Sicurezza è legalità” alla presenza di Massimo Mezzetti e Andrea Orlando. L’evento si terrà a Lugo, giovedì 23 gennaio, alle ore 18,00 al Centro Sociale Il Tondo. Al termine sarà offerto un aperitivo.

Emma Bonino sarà a Ravenna giovedì 23 gennaio alle ore 13 al Mercato Coperto in Piazza Andrea Costa per la lista +Europa-Psi-Pri dove incontrerà la stampa e i cittadini. L’iniziativa parte dal sostegno della senatrice alla lista +Europa-Psi-Pri “per Bonaccini presidente” in occasione delle elezioni regionali di domenica prossima; ma sarà un dialogo senza rete con chi vuole, in Italia e in Emilia Romagna, battersi per una società aperta e responsabile, capace di essere ancora + Umana + Verde + Libera. Partecipano all’iniziativa: Nevio Salimbeni (coordinatore lista +Europa/Psi/Pri di Ravenna), Eugenio Fusignani (vicesindaco di Ravenna), Eleonora Tazzari (candidata lista +Europa/Psi/Pri di Ravenna) e Laura Beltrami (candidata lista +Europa/Psi/Pri di Ravenna.

Domani 23 gennaio dalle 18,30 alle 21,00 presso il BAR SMILE CAFE di Corso Matteotti 129 ad Alfonsine chiusura della campagna elettorale con i candidati Laura Beltrami e Stefano Ravaglia di +Europa,Psi,Pri. Il segretario nazionale socialista, Enzo Maraio, sarà a Faenza giovedì 23 gennaio, a sostegno della lista +Europa/Psi/Pri e della candidata Eleonora Tazzari alle 20.30 in Via Laghi 55.

Domani 23 gennaio alle ore 11,30 Ettore Rosato Vice Presidente della Camera e Coordinatore Nazionale di Italia Viva, Marco di Maio deputato, i consiglieri comunali Michele Casadio e Raul Minzoni, accompagnati da Roberto Fagnani Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Ravenna e Dirigente locale, visiteranno alcune aziende del Porto. A seguire ci sarà un tavolo con i principali imprenditori per affrontare le tematiche stringenti del comparto a partire dall’escavo dei fondali ai collegamenti viari e ferroviari, alla logistica, fino ad arrivare ad affrontare la grave crisi del settore Oil & Gas, tanto importante per l’economia del territorio. L’occasione per ribadire l’attenzione, la vicinanza e l’impegno di Italia su questi temi e il sostegno alle prossime elezioni regionali del 26 gennaio alla Lista Bonaccini Presidente.

La candidata alle regionali della Lega Samantha Gardin sarà giovedì 23 gennaio alla Sala Oriani presso l’ex Convento di San Francesco a Bagnacavallo alle ore 20.30 per un incontro con i suoi elettori.

Giovedì alle ore 19.30 presso il Ristorante Osteria Passatelli in via Ponte Marino 19 conferenza stampa Lega – Lista Civica La Pigna sul tema “Ravenna in Regione e Ravenna 2021: progetti per il rilancio e lo sviluppo”. Interverranno gli On. Gianni Tonelli e Maura Tomasi della Lega, Veronica Verlicchi capogruppo La Pigna, Gianfilippo Rolando candidato Lega alle elezioni regionali e consigliere comunale di Ravenna e Roberto Ticchi coordinatore Lista La Pigna. A seguire cena di chiusura della campagna elettorale del candidato regionale Gianfilippo Rolando.

Giovedì 23 gennaio chiusura della campagna elettorale anche per l’altro candidato della Lega Andrea Liverani che accompagnato dall’ex ministro Gian Marco Centinaio farà molte tappe fra Ravenna e Cervia (alle 14.30 incontro con gli operatori balneari e alle 16 incontro con Confcommercio Ascom Cervia) e poi in serata alle ore 20 farà la festa di chiusura al Giradischi di Faenza.

GLI APPUNTAMENTI DI VENERDÌ 24 GENNAIO – Il centrodestra terrà la chiusura della sua campagna elettorale regionale proprio a Ravenna, venerdì 24 gennaio, in Piazza del Popolo, con una kermesse che dovrebbe andare avanti per tutta la serata a partire dalle 18.30. Saranno presenti oltre ai candidati locali anche Lucia Borgonzoni, Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini.

Sempre venerdì 24 gennaio alle ore 18.30 al Darsenale di Via Maramotti a Ravenna i candidati di Emilia-Romagna Coraggiosa Federica Francesca Vicari e Luca Ortolani saranno intervistati dal giornalista Iacopo Gardelli. Durante l’intervista è possibile fare l’aperitivo.

Venerdì 24 gennaio alle ore 15,00 presso la sede ACMAR di via Girolamo Rossi 5 a Ravenna è in programma l’incontro promosso dal PRI di Ravenna a sostegno della campagna elettorale di +EUROPA-PSI-PRI, sul tema UNA NUOVA VISIONE DELL’ECONOMIA PER IL RILANCIO DEL SISTEMPA PAESE: DIFENDIAMO LA COOPERAZIONE CONTRO CHI LA VUOLE SPAZZARE VIA. Ne parleranno l’on. Giorgio La Malfa e il candidato Stefano Ravaglia insieme agli altri candidati della Lista provinciale +EUROPA. Interverranno i vertici di ACMAR, i dirigenti della Cooperazione Laica Romagnola e Regionale. Concluderà il vicesindaco di Ravenna, Eugenio Fusignani. All’incontro sarà presente il coordinatore della Lista +EUROPA-PSI-RI, Nevio Salimbeni.