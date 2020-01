Andrea Corsini (Pd): sul turismo Salvini smetta di dire bugie, l’Assessorato esiste da 50 anni

“Credo che la politica non debba essere solo imbrogliare i cittadini. Salvini può smettere di mentire, o meglio può continuare per smascherarsi e dimostrare a tutti che è un bugiardo! – va giù duro l’Assessore al turismo uscente e candidato del Pd Andrea Corsini, che attacca un post di Matteo Salvini nel quale il leader del Carroccio avrebbe negato l’esistenza degli Assessorati al turismo e all’agricoltura in Emilia-Romagna – L’Assessorato al Turismo esiste da 50 anni in Emilia-Romagna e io in questi ultimi 5 anni sono stato l’assessore al Turismo di questa Regione, che è passata da 45 a 60 milioni di presenze. L’Assessore all’Agricoltura si chiama Simona Caselli ed è di Parma, se la vuole conoscere gliela presento! Oltretutto ricordo a Salvini che la sua candidata è di Bologna e dovrebbe sapere queste cose, se non ha studiato perlomeno dovrebbe esserne a conoscenza perché è nata qui, anche se a Bologna e in Emilia la si è vista solo per la campagna elettorale; e dalle gaffe è chiaro che non conosce la Regione Emilia-Romagna. Trovo che tutto questo sia inqualificabile e che questo uso della forza e della menzogna non sia di questa terra. L’Emilia-Romagna non merita questo.”

Corsini poi parla anche di Arrigo Sacchi che “ha partecipato a due iniziative organizzate dal Partito Democratico di Cervia e Fusignano, per promuovere e sostenere la mia candidatura alle elezioni regionali di prossima. – dice – In entrambe le occasioni e in una importante trasmissione radiofonica nazionale, Arrigo ha dichiarato che lui sostiene le persone che hanno lavorato bene e quindi sosterrà Andrea Corsini e Stefano Bonaccini!”

Andrea Corsini (Pd): “Stop Divieto di Balneazione, si cambia: grazie alla Regione analisi entro 18 ore”

“Il Ministero della Salute ha accolto la proposta della Regione Emilia-Romagna di modificare il metodo di controllo delle acque di balneazione e di ridurre i tempi necessari per avere i risultati delle analisi, che dalla prossima stagione passeranno da 48 a 18/22 ore” lo ha dichiarato Andrea Corsini Assessore della Regione Emilia Romagna e candidato alle elezioni del 26 gennaio. “Questa sostanziale modifica, che tra l’altro consentirà di ridurre di almeno un giorno i periodi di divieto di balneazione in caso di superamento dei parametri previsti dalla norma, giunge al termine di un lungo e fruttuoso confronto tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità, iniziato nel 2017. In quell’anno la Regione inviò al Ministero gli esiti di uno “Studio di comparazione” condotto da dieci diversi laboratori di quattro Paesi europei, ricevendo il parere positivo dell’Istituto superiore di sanità. La relativa proposta di modifica del metodo per il controllo delle acque di balneazione è stata ripresentata al Ministero nell’estate 2019 ed ora è stata finalmente accolta.”

“Per la Regione Emilia-Romagna, che è tra le poche regioni italiane a non essere interessata dalla condanna della Corte di giustizia europea per la mancata attuazione della direttiva sulle acque reflue urbane, e che ha ben il 97% delle acque di balneazioni classificate come “Eccellenti”, il via libera da parte del Ministero della Sanità è un ulteriore passo avanti per garantire la tutela della salute dei bagnanti e al tempo stesso non danneggiare il settore turistico balneare nei rari casi si presentino temporanee condizioni locali di non balneabilità di tratti di mare. – conclude Andrea Corsini – Le nuove modalità di analisi incideranno soprattutto nel ridurre i tempi di rientro da situazioni temporanee di non balneabilità, quasi sempre conseguenti a eventi atmosferici particolarmente intensi, che generalmente si risolvono naturalmente nell’arco di poche ore.”