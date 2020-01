Lugo: Europa Verde ha presentato i propri candidati alle elezioni regionali a sostegno di Stefano Bonaccini

Sono stati presentati a Lugo i candidati di Europa Verde nel collegio di Ravenna alle prossime elezioni regionali a sostegno del candidato Stefano Bonaccini (coalizione di centro sinistra). Si tratta di Dino Tartagni, lughese, già dirigente Coldiretti della Provincia di Ravenna, della Regione Marche e Friuli Venezia Giulia, esperto di fonti rinnovabili, efficienza energetica e sostenibilità;ha partecipato alla predisposizione del Piano energetico della Bassa Romagna; Fernanda Useri, lughese, attivista verde dagli anni 90, animatrice dei biomarchè di Lugo, Ravenna e Faenza, impegnata per il ripristino dei treni regionali della linea Bologna-Ravenna; collabora con l’associazione Eco per la promozione di attività culturali; Roberto Papetti, ravennate, già direttore del Centro di sperimentazione didattica e di educazione ambientale del comune di Ravenna e creatore del Tintinambula, il museo laboratorio dove si può giocare con collezioni inconsuete, si fa ricerca e si producono piccole mostre che girano per il mondo. Assente per impegni sopravvenuti la capolista Linda Maggiori, faentina, laureata in scienze dell’educazione e servizi sociali, divulgatrice e blogger in campo ambientale, autrice di sei libri di carattere ecologista.