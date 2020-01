Samantha Gardin (Lega): contro la denatalità, sostegno economico alle famiglie con taglio di Irpef e Irap

“Il sistema economico dell’Emilia-Romagna ha dimostrato minore capacità di generare benessere per le famiglie rispetto al resto del Paese, nel periodo conseguente alla crisi del 2008: è quanto emerge, ad esempio, dalla stagnazione del reddito disponibile (che non ha percorso la stessa traiettoria del PIL e rimane ancora al di sotto dei livelli pre-crisi) e dall’aumento del numero di famiglie a rischio di povertà (ora al 17.2%). Del resto la nostra regione è strutturalmente più anziana della media nazionale, con i giovani adulti che rappresentano attualmente solo un quarto dei cittadini emiliano-romagnoli”. Lo sostiene Samantha Gardin, candidata della Lega alle elezioni Regionali di domenica, per la quale è necessario rilanciare la natalità sul nostro territorio.

“Occorre seminare per avviare un’inversione di tendenza che è innanzitutto culturale ma anche economica ed organizzativa. Se una giovane coppia avesse quel minimo di aiuto per rimuovere alcuni ostacoli materiali, probabilmente avrebbe meno timore a mettere alla luce un figlio. In ogni caso al problema della natalità non risponderemo importando nuovi nati ma usando le risorse disponibili affinché chi è in Emilia Romagna abbia meno problemi” sottolinea Gardin.

“Del resto anche la nostra proposta in materia fiscale va in questa direzione: il primo passo è quello di arrivare ad una Flat Tax all’ 1% per l’ Irpef Regionale in 3 anni, per poi azzerarla. In altre parole: 400 milioni di tasse in meno all’anno agli emiliani e ai romagnoli, per sostenere i consumi, il lavoro, la produttività e, soprattutto, la natalità. Questo provvedimento, insieme al taglio per un anno dell’Irap per il totale dei costi che ogni azienda sostiene per formare un giovane uscito dalla scuola, rappresenta il nostro modo concreto di sostenere giovani imprese, lavoro e famiglie” conclude Samantha Gardin.