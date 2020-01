Stefano Bonaccini a Castel Bolognese conferma impegno per il Casello autostradale e la Circonvallazione

Ieri 22 gennaio, iniziativa con il Presidente della Regione uscente e candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini sotto i portici di Castel Bolognese, a cui hanno preso parte molti cittadini e i sindaci della Valle del Senio. “Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione riscontrata – ha dichiarato Luca Della Godenza, Sindaco di Castel Bolognese del centrosinistra – abbiamo voluto che il presidente toccasse con mano la problematica del traffico sulla Via Emilia perché oggi siamo tutti impegnati per la realizzazione della circonvallazione, opera voluta da questa amministrazione e sostenuta dalla Regione. Opera che presto vedrà l’apertura della conferenza dei servizi. Siamo impegnati a progettare al meglio per limitare i danni sulle aziende agricole. Un’opera non contro qualcuno ma per tutti i cittadini di Castel Bolognese”.

“Nella scorsa Legislatura – ha spiegato la Presidente della Commissione Territorio Ambiente Mobilità, Manuela Rontini, ricandidata alle elezioni del 26 gennaio per il Pd – abbiamo messo 175mila euro di risorse regionali per la progettazione definitiva della circonvallazione, per far fare un passo avanti ad un’opera fondamentale per la sicurezza dei cittadini di Castel Bolognese. La prossima Legislatura sarà quella dell’apertura del cantiere, dal momento che l’infrastruttura è già finanziata. Con l’impegno a riconoscere il giusto indennizzo ai titolari delle aziende agricole attraversate dal tracciato e a risolvere il tema degli accessi ai terreni e alle case”.

“Siamo felici che Bonaccini si sia impegnato in questo e che sia impegnato già da tempo per arrivare a realizzare, con la Ministra ai trasporti Paola De Micheli, anche il casello autostradale nel nostro Comune. Infine – conclude il Sindaco – l’impegno per la nostra agricoltura, un impegno per semplificare la vita dei nostri coltivatori diretti e delle nostre aziende agricole per metterle nelle condizioni di lavorare al meglio”.

“In questi anni abbiamo investito molte risorse sull’edilizia scolastica, sulla sanità (come il nuovo Pronto soccorso di Faenza), sull’efficienza energetica e sull’economia circolare – ha dichiarato Stefano Bonaccini – ma vogliamo fare ancora meglio, investendo sul trasporto pubblico gratuito per tutti gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori della Regione. Vogliamo investire sugli asili nido (in questa città le rette sono già diminuite grazie a 43mila euro stanziati dalla Regione) e sulle infrastrutture, come il Casello autostradale e la Circonvallazione di Castel Bolognese.”