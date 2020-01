Elezioni regionali del 26 gennaio: oggi 24 gennaio, il gran finale fra Ravenna e Forlì

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI VENERDÌ 24 GENNAIO ULTIMO GIORNO DI CAMPAGNA ELETTORALE

La coalizione di centrodestra terrà la chiusura della sua campagna elettorale regionale proprio a Ravenna, venerdì 24 gennaio, in Piazza del Popolo, con una kermesse che dovrebbe andare avanti per tutta la serata a partire dalle 18.00. Saranno presenti oltre ai candidati locali anche Lucia Borgonzoni, Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia), Silvio Berlusconi (Forza Italia) e Matteo Salvini (Lega). Sono attesi militanti ed elettori da tutta la regione.

Sempre venerdì 24 gennaio dalle ore 18.30 in Piazza Kennedy è stata indetta la manifestazione delle Sardine di Ravenna: anche in questo caso sono attese Sardine da tutta la regione.

In concomitanza delle due manifestazioni che si terranno in contemporanea a distanza di 200 metri l’una dall’altra e per il loro corretto svolgimento è stata emessa un’apposita ordinanza antivetro.

La manifestazione regionale di chiusura della coalizione del centrosinistra si terrà invece sempre d , venerdì 24 gennaio, al Palagalassi “Unieuro Arena” di via Punta di Ferro a Forlì con Stefano Bonaccini. La serata a Forlì si aprirà alle ore 20,45 con uno spettacolo che vedrà alternarsi sul palco il cantautore Alberto Bertoli, figlio dell’indimenticato Pierangelo, il comico Gene Gnocchi e Mirko Casadei, leader dell’Orchestra Casadei. Da Ravenna sono stati organizzati 8 pullman per Forlì.

Venerdì 24 gennaio alle ore 15,00 presso la sede ACMAR di via Girolamo Rossi 5 a Ravenna è in programma l’incontro promosso dal PRI di Ravenna a sostegno della campagna elettorale di +EUROPA-PSI-PRI, sul tema UNA NUOVA VISIONE DELL’ECONOMIA PER IL RILANCIO DEL SISTEMPA PAESE: DIFENDIAMO LA COOPERAZIONE CONTRO CHI LA VUOLE SPAZZARE VIA. Ne parleranno l’on. Giorgio La Malfa e il candidato Stefano Ravaglia insieme agli altri candidati della Lista provinciale +EUROPA. Interverranno i vertici di ACMAR, i dirigenti della Cooperazione Laica Romagnola e Regionale. Concluderà il vicesindaco di Ravenna, Eugenio Fusignani. All’incontro sarà presente il coordinatore della Lista +EUROPA-PSI-RI, Nevio Salimbeni.

Chiusura della campagna elettorale per il Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità , a Faenza, dove verrà offerto un aperitivo dalle ore 17 presso il Caffè della Molinella di Corso Mazzini 26. Sarà un’occasione per parlare con tutti i candidati della provincia di Ravenna e col segretario nazionale Luca Teodori.