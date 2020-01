Faenza Futuro: “Autonomi, non indifferenti al voto. Emilia Romagna non sia trofeo da esibire per la destra”

“L’autonomia manifestata dalla nostra associazione durante tutta la campagna elettorale, non è tuttavia indifferenza od estraneità alla politica. La nostra Regione non può diventare un trofeo da esibire da parte di una destra regressiva, provinciale, priva di visione e di strategia”.

Questa la presa di posizione dell’Associazione Faenza Futuro sulle imminenti votazioni regionali.

“Per parte propria – aggiungono e concludono dall’associazione – la coalizione che, come noi, considera intollerabile questa eventualità deve caratterizzarsi per l’impegno a qualificare ulteriormente l’Emilia Romagna fra le regioni più dinamiche, accoglienti, ricche di saperi innovativi, capaci di trainare la trasformazione ecologica del sistema economico-produttivo e della vita nelle città e nel territorio, valorizzando il profilo umano, culturale e professionale, la lealtà costituzionale e la sensibilità ai valori di equità e progresso, manifestati dalle candidate e dai candidati – in particolare provenienti dal territorio faentino – proposti dalle liste coalizzate a sostegno della candidatura di Bonaccini Presidente”.