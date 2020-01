Schiano e Gallonetto (M5S): agroalimentare, figli di un dio minore secondo la Regione

“Silenzio assordante quello attorno al nostro settore agroalimentare! Colpevolmente considerato un comparto “figlio di un dio minore” sostiene Igor Gallonetto, candidato per il Movimento 5 Stelle al Consiglio Regionale alle prossime elezioni del 26 gennaio. “E pensare che il 3% del PIL dell’Emilia Romagna è rappresentato proprio dall’agroalimentare.”

“Il vero problema delle Imprese Agricole è il mancato reddito principalmente legato al calo dei prezzi” sostiene Giancarlo Schiano, anche lui candidato pentastellato a Consigliere regionale in Emilia Romagna. “I prodotti stranieri, il cui costo di produzione è irrisorio, perché irrisori sono i costi della manodopera ed irrisori sono i costi legati alle procedure igienico sanitarie, invadono i nostri mercati deprezzando e svalorizzando fortemente le produzioni nostrane. La conseguenza è quella di non avere le economie per investire in nuove tecnologie, nuovi impianti frutticoli o viticoli, nuove strutture e restare quindi in una situazione aziendale obsoleta che non porta ad essere competitivi sul mercato!”

“Da qui la necessità di sburocratizzare e velocizzare l’iter dei pagamenti dei contributi UE atti ad aiutare il reddito e gli investimenti!” – continua Gallonetto – “Nonchè una maggiore attenzione da parte delle forze dell’ordine alle campagne, da cui sempre più spesso scompaiono attrezzature costose e necessarie al lavoro (quando rubano una trattrice rubano un sacrificio che va da 100.000 a 200.000 euro). “Queste criticità, sono continuamente sottovalutate e colpevolmente ignorate nella nostra Regione – conclude Schiano – “il cui il settore agroalimentare è il piu’ importante d’Italia, tra tutte la Food Valley tra Parma e Bologna con Parmigiano Reggiano, Lambrusco, Consorzio del prosciutto di Parma ed aceto di Modena, solo per citarne alcune.”