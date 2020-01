Provincia di Ravenna, gli ambulatori aperti il 26 gennaio per certificazione elettori inabili

Ausl Romagna ricorda che, anche domani, domenica 26 gennaio, in occasione delle elezioni regionali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica garantirà ambulatori ad hoc per il rilascio di certificati medici per l’ammissione al voto assistito per elettori fisicamente impediti.

RAVENNA, CERVIA, RUSSI

I certificati medici per i cittadini che non sono in grado di esprimere da soli il proprio voto, in quanto fisicamente impediti, nonché l’attestazione della condizione di elettore non deambulante, saranno rilasciati nelle sedi e negli orari di seguito indicati:

RAVENNA

Domenica 26 gennaio presso sede 118 Viale Randi 11 dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

CERVIA

Ambulatorio Servizio Igiene Pubblica domenica 26 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

RUSSI

Ambulatorio Servizio Igiene Pubblica presso ex Ospedale – Tel. 0544/286445 / 6446, domenica 26 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

FAENZA, CASTEL BOLOGNESE, BRISIGHELLA, RIOLO TERME, CASOLA VALSENIO, SALAROLO

Domenica 26 gennaio: orari apertura ambulatori del Servizio Igiene Pubblica

FAENZA – dalle ore 09.00 alle 11.00;

CASOLA VALSENIO – dalle ore 09.00 alle 10.30;

RIOLO TERME – dalle ore 11.00 alle 13.00;

SOLAROLO – dalle ore 11.30 alle 13.00;

CASTELBOLOGNESE – dalle ore 09.00 alle 11.00;

BRISIGHELLA – dalle ore 11.30 alle 13.00.

LUGO

Nella giornata di domenica 26 gennaio sarà osservato il seguente calendario di presenze, presso gli ambulatori del Servizio di Igiene pubblica, ove non diversamente specificato:

ALFONSINE 11.00 – 12.00

Filo (presso sede del seggio elettorale) 9.30 – 10.00.

Longastrino (presso sede del seggio elettorale) 10.15 – 10.45.

BAGNACAVALLO 9.30 – 10.30.

Villanova (presso ambulatori medicina di gruppo) 8.00 – 9.00.

BAGNARA (presso sede del seggio elettorale) 12.00 – 12.30.

CONSELICE 8.30 – 9.30.

COTIGNOLA 10.30 – 11.30.

FUSIGNANO 11.00 – 12.00.

LUGO 8.30 – 10.00.

Voltana (presso sede del seggio elettorale) 8.00 – 9.00.

MASSA LOMBARDA 10.00 – 11.00.

S. AGATA SUL SANTERNO (presso Ufficio anagrafe) 11.30 – 12.00.