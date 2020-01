Elezioni regionali in Emilia-Romagna: alle ore 19 affluenza al 59,29%

Secondo i primi dati forniti alle ore 19, ancora molto parziali e relativi a una minoranza dei seggi, resi noti sempre sul sito di tg24.sky.it, l’affluenza alle urne per le elezioni regionali in Emilia-Romagna è intorno al 59,29%. La percentuale è quasi trenta punti in più rispetto alla scorsa tornata elettorale del 2014 quando ricordiamo che alla conclusione del voto votò appena il 37,67% degli aventi diritto. Nelle elezioni del 2010 invece aveva votato il 68,06% degli aventi diritto.