Barattoni (Pd): i dem più vivi che mai e il voto di Faenza e Ravenna fa ben sperare per le prossime comunali

Il segretario provinciale del Pd di Ravenna Alessandro Barattoni il giorno dopo il voto è il ritratto della serenità. E non poteva essere diversamente. Il suo partito ha fatto bottino pieno. Vince Stefano Bonaccini e il Pd torna a essere primo partito in provincia di Ravenna e in Regione. Salvini subisce una brutta battuta d’arresto. E in vista delle elezioni di Faenza fra qualche mese e di Ravenna fra meno di un anno e mezzo è tutto grasso che cola. Intanto, domani sera i democratici festeggiano “insieme ai cittadini” in Piazza dell’Unità Italia a Ravenna, alle 20.30.

Segretario Barattoni ci credeva? Quanto è soddisfatto?

“Avevo fiducia, ma non immaginavo un risultato come questo. C’è tanta soddisfazione per l’alta affluenza alle urne e per l’ottimo risultato di Stefano Bonaccini. E poi c’è un’ulteriore soddisfazione per il risultato del Partito democratico che è il primo partito in provincia di Ravenna e nei Comuni di Ravenna e Faenza. Si tratta di un ottimo viatico per le future scadenze elettorali amministrative nei due Comuni. Abbiamo candidato persone serie, competenti, di valore. E questa cosa è stata riconosciuta e ripagata dagli elettori.”

Insomma, qualcuno dava il Pd per morto. Dovrà ricredersi.

“Abbiamo avuto molte traversie negli ultimi anni. Abbiamo subito anche due scissioni e subito delle sconfitte, ma ci siamo rialzati, abbiamo tenuto insieme il partito, abbiamo costruito alleanze e coalizioni, abbiamo combattuto e vinto. Il Pd è vivo più che mai.”

Con tanti grazie alle Sardine, come hanno già fatto Zingaretti e Bonaccini?

“Il mio ringraziamento alle Sardine lo avevo già fatto venerdì, prima del voto, a prescindere quindi dal risultato. C’è un grande bisogno di partecipazione, ne hanno bisogno il Pd e il centrosinistra, ma più in generale questo serve a tutta la società e alla politica. Lo stimolo della passione civile e della partecipazione venuto dalle Sardine è stato un qualcosa di assolutamente inedito, prezioso e fondamentale.”

Dall’altra parte Salvini ha esagerato e vi ha dato una mano, non le pare?

“Venerdì avevo detto che ero sicuro del risultato di Bibbiano, dove abbiamo vinto nettamente, perché, parliamoci chiaro, quando è troppo è troppo. Lì è stata giocata una partita propagandistica smaccata da parte della Lega, è stata montata una grossolana e volgare speculazione che a me personalmente ha fatto schifo, come ho avuto modo di dire. La reazione della gente di Bibbiano, il voto di Bibbiano, è il simbolo di come questa terra e il popolo dell’Emilia-Romagna sappiano reagire alle strumentalizzazioni e alle speculazioni. Perché se ci sono stati dei reati devono indagare i magistrati e sentenziare i tribunali. Si fa così, perché noi siamo persone serie.”