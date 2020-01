Confcommercio Ascom Cervia: “Buon lavoro al riconfermato presidente, soddisfatti per la nomina di Corsini (Pd)”

Confcommercio Ascom Cervia augura buon lavoro a Stefano Bonaccini, riconfermato Presidente della Regione Emilia-Romagna. “Siamo soddisfatti anche per la nomina del cervese Andrea Corsini- aggiunge l’associazione -che nella scorsa legislatura ha ricoperto il ruolo di assessore regionale al Turismo e al Commercio, al quale esprimiamo i più vivi complimenti. Auguriamo buon lavoro anche alla futura squadra che governerà la Regione nella prossima legislatura, con l’auspicio e l’invito di inserire nell’agenda delle priorità i bisogni delle imprese con una attenzione particolare a quella turistica. Tante le proposte e gli impegni assunti in questi mesi di campagna elettorale che, ci auguriamo, saranno rispettati per un rilancio concreto e sostanziale della nostra Regione.”

“Ci impegniamo ad essere disponibile per un dialogo aperto e volto al confronto per trovare strategie e soluzioni che diano nuovo slancio e linfa al settore dell’industria del turismo che ormai da anni è in grave sofferenza” conclude l’associazione.