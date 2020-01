Elezioni dell’Emilia-Romagna. La vittoria di Stefano Bonaccini a Ravenna, comune per comune

Stefano Bonaccini si conferma Presidente dell’Emilia-Romagna, andando oltre il 51% e la maggioranza assoluta dei voti. La coalizione di centrosinistra batte quella di centrodestra. Nella corsa al primato fra i partiti il Pd batte la Lega, mentre il M5S è ridotto ai minimi termini. Questo in sintesi l’andamento del voto regionale. Un andamento che si conferma e si accentua anche in Provincia di Ravenna dove Bonaccini vince in 16 Comuni su 18, la Borgonzoni prevale solo a Brisighella e Sant’Agata sul Santerno.

Su base provinciale Stefano Bonaccini ha il 52,79% dei voti, Lucia Borgonzoni il 42,06%. Simone Benini (M5S) si ferma al 3,76%. Domenico Battaglia (3V) è allo 0,61%, Marta Collot (Potere al Popolo) allo 0,37%, Stefano Lugli (L’Altra Emilia-Romagna) all0 0,28% e Laura Bergamini (Partito Comunista) all0 0,13%.

Sempre su base provinciale il Pd arriva al 37,66% la Lega si ferma al 31,11%. Il terzo partito della provincia è Fratelli d’Italia con l’8,05%. Crollano al 5,11% i Cinque Stelle e Forza Italia al 2,47%. Discreto il risultato della lista Bonaccini Presidente (4,01%) e della lista progressista ed ecologista Emilia-Romagna Coraggiosa che prende il 3,23%. Magro bottino per +Europa-Psi-Pri che si ferma al 2,28%, mentre Europa Verde arriva al 2,06%. Trascurabili i risultati delle altre liste.

IL VOTO IN PROVINCIA DI RAVENNA PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

IL VOTO NEL COMUNE DI ALFONSINE PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

IL VOTO NEL COMUNE DI BAGNACAVALLO PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

IL VOTO NEL COMUNE DI BAGNARA PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

IL VOTO NEL COMUNE DI BRISIGHELLA PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

IL VOTO NEL COMUNE DI CASOLA PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

IL VOTO NEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

IL VOTO NEL COMUNE DI CERVIA PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

IL VOTO NEL COMUNE DI CONSELICE PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

IL VOTO NEL COMUNE DI COTIGNOLA PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

IL VOTO NEL COMUNE DI FAENZA PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

IL VOTO NEL COMUNE DI FUSIGNANO PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

IL VOTO NEL COMUNE DI LUGO PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

IL VOTO NEL COMUNE DI MASSA LOMBARDA PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

IL VOTO NEL COMUNE DI RAVENNA PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

IL VOTO NEL COMUNE DI RIOLO PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

IL VOTO NEL COMUNE DI RUSSI PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

IL VOTO NEL COMUNE DI SANT’AGATA PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

IL VOTO NEL COMUNE DI SOLAROLO PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

IL VOTO DI LISTA ALLE DUE COALIZIONI E AL M5S IN PROVINCIA DI RAVENNA

IL VOTO DELLE 4 LISTE PRINCIPALI NEI 5 COMUNI PIÙ IMPORTANTI DELLA PROVINCIA

Vediamo ora il voto delle 4 liste che hanno ottenuto più consensi, nei 5 comuni più popolosi e più importanti della provincia. Cominciamo da Ravenna dove la lista del Partito democratico ottiene il 37,04% dei voti, la Lega il 29,86%, Fratelli d’Italia il 9,03% e il M5S il 5,81%.

Passiamo a Faenza dove il PD ottiene il 36,47% dei consensi, la Lega il 29,64%, Fratelli d’Italia il 7,71% e il M5S il 4,86%.

A Lugo abbiamo il Pd al 37,66% dei voti, la Lega al 33,17%, Fratelli d’Italia al 7,49% e il M5S al 3,89%.

A Cervia troviamo invece al primo posto la Lega con il 35,40% dei consensi, seguita dal Pd al 34,82%, da Fratelli d’Italia al 7,83% e dal M5S al 4,95%.

Infine ecco Bagnacavallo dove il Pd è al 41,14% dei voti, distante la Lega al 30,34%, poi Fratelli d’Italia al 6,62% e il M5S al 5,23%.

PER CONSULTARE TUTTI I DATI: https://elezioni.interno.gov.it/regionali/votanti/20200126/votantiRI08066