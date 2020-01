Gardin (Lega): continueremo a fare opposizione, stiamo seminando e raccoglieremo

Samantha Gardin, segretaria provinciale della Lega non sta bene – s’è beccata l’influenza – e malgrado non sia una bella giornata per lei nemmeno sul piano politico accetta di rispondere a qualche domanda.

Gardin, stavolta ci avevate sperato e creduto. Quanto è stata grande la vostra delusione?

“Avevamo altre aspettative, non possiamo negarlo, per cui, certo, la delusione c’è. Anche se rispetto alle ultime regionali siamo andati molto avanti.”

Delusa del suo risultato personale e di non essere stata eletta?

“Ho fatto tutto quello che potevo. Ho avuto meno di un mese di campagna elettorale, perché la mia candidatura è stata designata all’ultimo. E non avevo alle spalle il lavoro di 5 anni in Consiglio regionale, per cui non potevo far pesare quel tipo di notorietà.”

La drammatizzazione del voto che Matteo Salvini ha voluto imporre a questa tornata elettorale alla fine vi ha giovato oppure no?

“È una domanda a cui è molto difficile dare una risposta. Sicuramente l’impegno fortissimo di Salvini ha messo a nudo le criticità della Regione gestita dalla sinistra, ma ha fatto scattare anche la reazione degli avversari. Reazione che, secondo me, ci sarebbe stata comunque, perché il sistema di potere Pd voleva difendersi con tutte le armi a disposizione. Quando vedi che certe Associazioni si organizzano per andare a prendere gli anziani e portarli al voto, mentre in condizioni normali non lo avrebbero fatto, capisci che stanno dando fondo a tutte le loro energie.”

Sardine o non Sardine?

“Sì. E poi ognuno imposta la sua partita. Matteo Salvini ha giocato le sue carte e non sono certo che io posso giudicare se ha fatto bene o ha fatto male. La Lega ha comunque ottenuto un grande risultato e abbiamo sfiorato la vittoria. Io posso dire quello che ho fatto io: ce l’ho messa tutta per organizzare la Lega sul territorio e cercare di raccogliere dei risultati. Stiamo seminando. Piano piano arriveranno anche le vittorie. Intanto, continueremo a fare opposizione e a lavorare sodo come abbiamo sempre fatto.”