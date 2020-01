Il Partito Democratico di Ravenna annuncia la festa per vittoria: martedì 28 gennaio in piazza Unità d’Italia

A poche ore dal risultato del voto delle Elezioni Regionali, il Partito Democratico di Ravenna ha annunciato una festa in piazza per festeggiare la vittoria del candidato del centro sinistra Stefano Bonaccini, riconfermato presidente della regione Emilia Romagna con il 51% e la maggioranza assoluta dei voti.

L’appuntamento “per festeggiare insieme ai cittadini” è per domani, 28 gennaio, in piazza Unità d’Italia, alle ore 20.30.