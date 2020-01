Lugo celebra il Giorno della Memoria con una commemorazione davanti alla Rocca

Lunedì 27 gennaio la città di Lugo ha celebrato il Giorno della Memoria con una commemorazione davanti alla Rocca. Alla presenza del sindaco di Lugo Davide Ranalli, degli assessori Pasquale Montalti, Veronica Valmori e Anna Giulia Gallegati e delle autorità militari è stata deposta una corona davanti alla lapide che ricorda gli ebrei lughesi deportati e morti nei campi di concentramento. “Oggi, come ogni 27 gennaio, celebriamo il Giorno della Memoria – ha dichiarato il sindaco Davide Ranalli -. Lo facciamo con la consapevolezza che questa giornata non deve essere solo un’annuale celebrazione ma una reale presa d’impegno a ricordare quella barbarie di tanti anni fa. Grazie alla storia possiamo ricordare gli errori fatti ed è bene tenerli sempre a mente, soprattutto in un periodo in cui gli episodi di antisemitismo continuano a verificarsi”.

Gli appuntamenti in occasione del Giorno della Memoria proseguiranno martedì 28 gennaio alle 20.30 nella scuola “Maria Ausliatrice” di Lugo (via Torres 35). Per l’occasione gli alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria “Maria Ausiliatrice”, in collaborazione con l’orchestra della scuola secondaria di 1° grado “Gherardi”, presenteranno “Un biglietto di sola andata: Auschwitz; a noi la memoria, il coraggio di condividere”. L’evento, preparato in occasione e ricordo del Giorno della Memoria, è organizzato dalla scuola “Maria Ausliatrice” e dal Comune di Lugo.