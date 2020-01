Ravenna, Manuela Rontini è regina delle preferenze, dopo di lei Corsini e Bessi, poi Liverani

La regina delle preferenze per il voto regionale in Provincia di Ravenna è la faentina Manuela Rontini che ne porta a casa 7.198. In casa Pd, Rontini supera Andrea Corsini (6.271 preferenze), Gianni Bessi (4.119) e Mirella Dalfiume (1.993).

In casa Lega prevale Andrea Liverani con 3.045 preferenze che supera Samantha Gardin (2.018) e Gianfilippo Rolando (1.500).

Nella lista Bonaccini Presidente, 750 preferenze per Domizio Piroddi e 187 per Pietro Vandini. Emilia-Romagna Coraggiosa consegna 1.499 voti di preferenza a Luca Ortolani e 994 a Francesca Federica Vicari.

Nella Lista +Europa-Psi-Pri ottiene 441 preferenze il repubblicano Stefano Ravaglia.

Fratelli d’Italia assicura 1.162 preferenze ad Alberto Ferrero e 229 a Elisa Frontini, mentre Alberto Ancarani ottiene 631 preferenze fra gli elettori di Forza Italia.