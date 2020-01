Regionali dell’Emilia-Romagna. Prime proiezioni sui voti scrutinati: Bonaccini in vantaggio sulla Borgonzoni

Intorno alle 24 di domenica 26 gennaio si profila in Emilia-Romagna la vittoria di Stefano Bonaccini che prima secondo gli exit poll e poi anche secondo le proiezioni di SWG per La7 di Enrico Mentana supera abbastanza nettamente la sfidante leghista Lucia Borgonzoni. La seconda proiezione delle ore 23.55 circa (sull’8% del campione dei voti scrutinati) dà Bonaccini al 51% circa e la Borgonzoni al 41% circa. Anche la coalizione di centrosinistra è davanti di qualche punto sulla coalizione di centrodestra, anche se in questo caso il distacco è molto inferiore. Secondo invece la terza proiezione di Noto per Rai Porta a Porta delle ore 0.36 (copertura del 18% dei voti scrutinati) si profila invece un successo più contenuto con Stefano Bonaccini in vantaggio di 5 punti sulla Borgonzoni: 49,7% contro 44,7%. Risultato molto negativo per Simone Benini del M5S appena al 3,8%.

Per quanto riguarda i voti di lista si profila un testa a testa fra Lega e Pd, un ottimo risultato di Fratelli d’Italia, un pessimo risultato di Forza Italia e dei Cinque Stelle.

L’AFFLUENZA ALLE URNE

Alle Elezioni Regionali del 2020 in Emilia-Romagna ha partecipato il 67,68% degli aventi diritto. Nel 2014 invece l’afflusso al voto era stato solo del 37,77%.

Questa la percentuale dei votanti in Romagna:

RAVENNA: 69,71% nel 2020 (fu del 41,31% nel 2014)

RIMINI: 63,51% nel 2020 (fu del 33,16% nel 2014)

FORLÌ-CESENA: 67,50% nel 2020 (fu del 36,93% nel 2014).