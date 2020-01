Si riunisce il consiglio comunale di Ravenna per parlerà di Hub Portuale: partecipa Daniele Rossi

Domani, martedì 28 gennaio, alle 16, si riunisce il consiglio comunale di Ravenna, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune (http://bit.ly/diretta-streaming-consiglio) e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna.

Il consiglio comunale è stato convocato come da richiesta dei consiglieri Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Massimo Manzoli (Ravenna in Comune), Learco Vittorio Tavoni (Lega), Rosanna Biondi (Lega), Alberto Ancarani (Forza Italia), Gianfilippo Nicola Rolando (Lega), Marco Maiolini (Gruppo misto), per trattare del seguente tema: “Il progetto Ravenna port hub avviato alla gara di appalto”. È previsto l’intervento di Daniele Rossi, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale.