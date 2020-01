Bagnacavallo. Rinnovo dei Consigli di Zona: i risultati delle consultazioni del 26 gennaio

Si è tenuto nel pomeriggio di martedì 28 gennaio lo scrutinio delle consultazioni per il rinnovo dei Consigli di Zona del Comune di Bagnacavallo, che domenica 26 gennaio hanno visto 1653 elettori recarsi nei seggi di Bagnacavallo, Boncellino, Rossetta, Traversara e Villanova per designare i propri rappresentanti in questi organismi di partecipazione.

Fra gli eletti, ci sono 13 donne e 26 uomini. I più giovani sono i ventenni Chiara Placci e Nicola Marri, eletti entrambi nel Consiglio di Zona di Rossetta.

Dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità e l’accettazione della carica, i designati dalla popolazione saranno nominati dal Consiglio comunale nella prima seduta utile e potranno così dare inizio alle loro attività.

«Desidero ringraziare quanti hanno dato la propria disponibilità a svolgere questo prezioso compito – commenta il sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni. – A tutti loro, a prescindere dal fatto che siano stati eletti o meno, va l’augurio di buon lavoro da parte della Giunta, nella certezza che tutti assieme, ognuno con il proprio ruolo, lavoreremo per il bene della nostra comunità. Un ringraziamento particolare va ai volontari che hanno consentito lo svolgimento delle operazioni di voto, in particolare al Gruppo comunale di Protezione Civile che ha garantito presenza e collaborazione per tutta la giornata.»

Gli eletti, per ordine di preferenza:

Consiglio di Zona di Bagnacavallo: Adriana Calderoni, Antonella Bezzi, Francesco Zannoni, Francesca Casalini, Alvaro Benini, Cristina Baldini, Piero Tamburini, Lucia Lelli, Nicholas Anzellotti, Edoardo Guidi, Italo Marco Caroli.

Consiglio di Zona di Boncellino: Gilberto Ballardini, Carlo Fiorentini, Carlo Felice Ravagli, Michele Corzani, Roberto Billi, Claudio Zannoni, Giorgio Benghi.

Consiglio di Zona di Rossetta: Anna Maria Molignoni, Massimo Mazzotti, Angela Marri, Nicola Marri, Lino Vignoli, Chiara Placci, Eleonora Calderoni.

Consiglio di Zona di Traversara: Franco Manzani, Maria Grazia Morelli, Melissa Matteucci, Franco Zini, Rossano Perini, Franco Mazzotti, Marco Bedeschi.

Consiglio di Zona di Villanova: Mario Carlini, Francesco Pilotti, Claudio (Walter) Bandoli, Alessandra Baldrati, Daniele Morelli, Annetta Borghesi, Valeriano Galassi.

Per ulteriori informazioni e per consultare i risultati completi dello scrutinio:

0545 280889-280814 www.comune.bagnacavallo.ra.it