E’ Viva Ravenna esprime “grande soddisfazione” per il risultato elettorale delle regionali in Emilia-Romagna, per il buon risultato della lista coraggiosa e del consenso che i candidati al consiglio regionale hanno realizzato.

“Importante è la battuta di arresto e sconfitta delle destre – commentano da E’ Viva Ravenna -. Ma nonostante questo per noi è prioritario che i territori debbano tornare al centro della nostra attenzione e come i colleghi di Forli’ anche per noi i trionfalismi in questo senso rischiano di essere fuori luogo, in quanto i dati confermano una tendenza che ha visto il centro-sinistra perdere importanti comuni, per responsabilità anche nostre e dovute a scarsa attenzione nella costruzione e nel rinnovamento delle classi dirigenti, tema per noi fondamentale. Ora il nostro obbiettivo è ridare al Paese la possibilità di costruire una forza di sinistra che azzeri la frammentazione e superi l’attuale quadro”.