Il consiglio comunale di Ravenna si è riunito per parlare di Hub Portuale

Nella seduta di ieri, martedì 28 gennaio, (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc ) il consiglio comunale di Ravenna si è riunito su richiesta di convocazione avanzata dai consiglieri Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Massimo Manzoli (Ravenna in Comune), Learco Vittorio Tavoni (Lega), Rosanna Biondi (Lega), Alberto Ancarani (Forza Italia), Gianfilippo Nicola Rolando (Lega), Marco Maiolini (Gruppo misto), per trattare il tema “Il progetto Ravenna port hub avviato alla gara di appalto”. La seduta ha visto gli interventi di Daniele Rossi, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale e di Riccardo Sabadini, presidente di Sapir.

Nella discussione sono intervenuti: Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), il vicesindaco Eugenio Fusignani, Massimo Manzoli (Ravenna in Comune), Rosanna Biondi (Lega), Lorenzo Margotti (Pd), Emanuele Panizza (Gruppo misto), Chiara Francesconi (PRI), Marco Maiolini (Gruppo misto), Daniele Perini (Ama Ravenna), Rudy Gatta (Pd), il sindaco Michele de Pascale.

Gli interventi di Lorenzo Margotti e Rudy Gatta (PD)

“Auspichiamo che la fase uno del progetto hub portuale – afferma Lorenzo Margotti – con i fondali a 12,50 metri venga realizzata nei tempi previsti con il consolidamento delle banchine a 14,50 metri. Nel dibattito in Consiglio Comunale abbiamo inoltre ribadito l’importanza di chiudere quanto prima l’accordo per un progetto di manutenzione ordinaria continuativa dei fondali. La fase due del progetto – aggiunge Margotti – che prevede l’approfondimento a meno 14,50 in largo Trattaroli e la creazione del nuovo terminal containers e multipurpose consentirà al nostro porto di crescere e di rimanere uno scalo di livello internazionale. Sappiamo bene che nei prossimi anni assisteremo ad una razionalizzazione dei porti nel nostro Paese e noi vogliamo che Ravenna confermi e rafforzi il suo ruolo come unico scalo a livello nazionale che può offrire aree significative per la logistica e in grado di servire non solo l’industria della nostra regione ma tutto il nord est affermando sempre di più la sua vocazione internazionale. Siamo l‘unico porto in Adriatico che ha queste potenzialità di crescita e le dobbiamo sfruttare al meglio per creare nuovi posti di lavoro nei prossimi anni. Noi non ci stiamo a retrocedere, giochiamo per scalare la classifica della serie A.”

“Voglio aggiungere – ha detto il consigliere PD Rudy Gatta – che c’è una frase in particolare che non ho apprezzato nel documento che ci è stato sottoposto oggi. Quella che dice: ‘il porto di Ravenna non sembra, per propria struttura genetica e condizione geografico/economica, poter aspirare ad essere un porto hub dei container’. Con queste parole l’opposizione, cercando di colpire una parte politica con il pretesto dei container, invece danneggia la reputazione di tutta l’economia dell’indotto generato dallo sviluppo del traffico dei container che è fatto di portuali, facchini, camionisti, agenti marittimi, spedizionieri, servizi tecnico nautici, etc. Queste parole rischiano di nuocere alla nostra reputazione nazionale e internazionale e la credibilità che abbiamo rispetto agli stakeholder , agli investimenti e a tutta la comunità portuale e minacciano il clima di fiducia verso lo sviluppo di cui invece questo prezioso ambito lavorativo deve godere. Al contrario la nostra città fortunatamente ripone grande fiducia e lavora con costanza a tutti i livelli per sviluppare un comparto così importante che ha una grande capacità propulsiva di mantenere innanzitutto gli occupati attuali e di riuscire a generare nuova e buona occupazione. Il tempo delle chiacchere è finito, ora tutti al lavoro”.