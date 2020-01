Lavori su strade e ponti di Faenza in ritardo: la denuncia del consigliere leghista Gabriele Padovani

“Non è uno scherzo, ben 5 anni fa iniziarono i lavori di asfaltatura della circonvallazione ciò nonostante, ad oggi, ci ritroviamo con un cantiere a cielo aperto. Nel 2015 era stato promesso anche lo spartitraffico e le barriere antirumore a ridosso della zona residenziale adiacente le scuole medie Strocchi, ma di queste ultime 2 opere non vi è più traccia”.

Così commenta il capogruppo della Lega Gabriele Padovani che prosegue: “ciò che però lascia perplessi è il procrastinarsi dei lavori di completamento dell’asfaltatura che sono iniziati circa 3 mesi fa ed ancora sono da terminare. Credo che vi sia stato un errore di programmazione dei lavori con dei tempi certi.”

“Per poi non parlare dello stato dei ponti che interessano il nostro comune, iniziando dal ponte delle Grazie che è stato semplicemente riparato e non ripristinato, lo dimostra il fatto che oggi abbia una limitazione del peso. Altro ponte che desta preoccupazione è il ponte “Rosso” in fase di accertamento strutturale e che sicuramente necessiterà di una manutenzione straordinaria, con tempi auspicabilmente celeri. In questo caso stiamo parlando di una infrastruttura strategica perchè collega Faenza con i comuni di Modigliana, Tredozio e la frazione di Borgo Tuliero.”

Continua il leghista: “Abbiamo anche il ponte sulla chiusa di Errano (chiuso da tempo) per il quale non si sa ancora quali decisioni reali vuole adottare questa amministrazione per la sua riapertura. Infine ora abbiamo anche il ponte di via Monte Coralli la cui chiusura ha comportato l’isolamento di 11 famiglie, costrette a percorrere una via sterrata quasi impraticabile lunga 6 km.”

“Chiediamo” – conclude Padovani- “che si faccia un piano strategico straordinario per tutte le infrastrutture del nostro territorio mettendo a disposizione, per la sua realizzazione, più risorse essendo ormai un problema emergenziale.”