Pochi consiglieri romagnoli in Regione: Perini (Ama Ravenna) chiede modifiche alla legge elettorale

Con un’orine del giorno presentato in consiglio comunale a Ravenna, il consigliere di Ama Ravenna, Daniele Perini, chiede a sindaco e giunta di fare pressioni a livello regionale per modificare una legge elettorale che mortifica la Romagna.

“Quello che esce dalle recentissime elezioni regionali – spiega Perini nel testo dell’odg – è il quadro di una Romagna ‘sottorappresentata’ in Consiglio regionale, con le tre province romagnole presenti solamente con 9 consiglieri su 50 contro i 41 delle province emiliane. In concreto la provincia di Piacenza potrà contare su un rappresentante in Regione ogni 71 mila abitanti, Bologna uno ogni 72 mila, Reggio Emilia uno ogni 78 mila abitanti, la Romagna, invece, uno ogni 124 mila”.

“Tutto ciò – prosegue – è conseguenza della Legge elettorale regionale che nel meccanismo dei resti per i seggi residuali va a privilegiare le province più grandi, a scapito di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena, in assenza di un qualunque sistema correttivo”.

Per questo è necessario secondo Perini “sollecitare l’avvio di un ragionamento in Regione, per analizzare ed apportare correttivi ad una legge elettorale troppo accentratrice a favore del capoluogo e delle province più grandi, che ha finito per penalizzare pesantemente la rappresentatività della Romagna”.