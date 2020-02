Al circolo Prometeo di Faenza un incontro sui risultati del voto delle regionali 2020

Il circolo ARCI Prometeo di Faenza promuove per domenica 2 febbraio, alle ore 20.45 presso la sede di vicolo Pasolini 6, un incontro per analizzare i risultati del voto alle regionali 2020, elezioni che hanno visto la vittoria del presidente uscente Stefano Bonaccini. Per farlo invita il politologo Marco Valbruzzi, che presenterà i dati delle analisi (studi sull’elettorato, flussi elettorali, elaborazioni cartografiche) portate avanti dall’Istituto Cattaneo di Bologna.

“L’Istituto Cattaneo da ormai 50 anni analizza comportamenti elettorali ed interpreta le dinamiche delle elezioni: grazie a Marco Valbruzzi cercheremo da capire quali dinamiche spiegano la vittoria del centrosinistra e perché la Lega non sia riuscita a conquistare la Regione Emilia-Romagna” spiega Alessandra Festa, presidente del circolo. “Queste elezioni rappresentano anche l’ultima tappa prima delle comunali faentine che si terranno in primavera, per cui sarà anche l’occasione per mettere sotto esame i risultati dei partiti e dei tanti candidati della nostra città”.

Seguirà spazio interventi e dibattito con il pubblico.

Maggiori informazioni e il calendario di tutte le iniziative del circolo ARCI Prometeo si possono consultare sulla pagina Facebook “Prometeo – Arci Faenza”.