Gianfilippo Rolando (Lega): ringrazio i 1065 elettori leghisti. Guardiamo alle prossime elezioni comunali del 2021

Ringrazio i 1065 elettori leghisti del Comune di Ravenna che confermandomi stima e fiducia attraverso la loro preferenza, mi hanno consentito di essere il candidato della Lega di gran lunga più votato nella città di Ravenna – dichiara il consigliere comunale della Lega Gianfilippo Rolando -. Questa affermazione politica verrà da me utilizzata per determinare lo scenario migliore per le ormai prossime elezioni comunali del 2021. Scenario che dovrà dovrà avere come attore principale un’ alleanza solida, credibile e preparata attraverso il coinvolgimento dei soggetti di opposizione più forti. Un’alleanza che dovrà essere assolutamente affidabile e coerente per meritare la fiducia dei tanti ravennati che vogliono liberare finalmente Ravenna dal “regime” Pd”.