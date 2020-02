Alberghini lascia la Lega e torna nel gruppo civico autonomo: “Contribuirò alle amministrative del 2021”

Massimiliano Alberghini ritorna nel gruppo consiliare civico autonomo “Alberghini”, che aveva lasciato circa due anni fa “nel marzo 2018, nel post elezioni nazionali – come afferma lo stesso Alberghini – per passare al gruppo consiliare Lega, fino alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna per ragioni interne di equilibri, richiesta che avevo accettato volentieri.”

“Ora il mio compito – aggiunge Alberghini – si può considerare esaurito, e torno al gruppo consiliare civico e autonomo con il quale sono entrato in consiglio comunale. Anche se non ho mai avuto alcuna tessera di partito in tasca, mi considero trasversale a una coalizione di centrodestra della quale continuerò collaborativamente a fare parte. In presenza di un progetto serio e condivisibile, a prescindere da quello che sarà il mio ruolo, intendo contribuire alla prossima campagna elettorale per le amministrative 2021 e onorare il mandato elettorale fino in fondo“.