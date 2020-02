Cervia. Il Gruppo Lega presenta Odg su “Acqua pubblica e impegni conseguenti”

Il Gruppo Consiliare Lega Cervia ha presentato l’ Ordine del giorno: “Acqua pubblica e impegni conseguenti” nel quale invita il Consiglio Comunale, il Sindaco Massimo Medri e la Giunta Comunale, ad impegnare l’azienda ROMAGNA ACQUE – SOCIETA’ DELLE FONTI ed HERA SPA a ripristinare la fornitura idrica proveniente dalla diga di Ridracoli almeno fino a quando non verrà approvato il Piano Operativo 2011-2023 da ATERSIR o saranno pervenuti i necessari chiarimenti tecnico giuridici in merito, e utilizzare il nuovo potabilizzatore (NIP2) solo in casi di emergenza idrica per garantire sempre e comunque la completa e costante fornitura idropotabile al territorio comunale;

Tra le varie richieste i leghisti invitano Romagna Acque a procedere il più velocemente possibile alla realizzazione della condotta di collegamento tra NIP2 e la condotta proveniente dalla diga di Ridracoli, in modo da poter miscelare in modo più agevole e continuativo l’acqua fornita al Comune di Cervia, oltre che garantire maggior sicurezza idrica; e di controllare lo stato di conservazione delle reti idriche nel territorio comunale nonché procedere alla realizzazione di un piano operativo per una rapida e progressiva sostituzione delle tubazioni in fibrocemento oppure obsolete.

Gruppo Consiliare Lega Cervia ritiene necessaria la promozione di azioni per preservare e salvaguardare le risorse idriche e favorire l’accesso all’acqua per tutti come diritto, a partire dal proprio territorio e l’avvio di una campagna di sensibilizzazione per invitare cittadini e turisti a fare buon uso della risorsa idrica, nonché informare la cittadinanza rispetto alla situazione idro potabile della Romagna e della città, con particolare riferimento alla sicurezza delle acque che arrivano all’utenza.

In allegato odg romagna acque