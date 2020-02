Italia Viva definisce l’assetto organizzativo a Ravenna con le nomine di Duranti e Fagnani

Nella tarda serata di domenica 2 febbraio 2020 sono stati nominati i coordinatori provinciali nelle varie realtà, come previsto nella Carta dei Valori di Italia Viva, nel rispetto del principio fondante della parità di genere in ogni organismo, dalla Presidenza alle diramazioni territoriali.

Anche in provincia di Ravenna è stato definito l’assetto organizzativo e sono stati nominati Maria Chiara Duranti e Roberto Fagnani. “Esprimiamo innanzitutto grande soddisfazione per la fiducia riposta, il nostro obiettivo sarà quello di continuare a lavorare con passione e impegno come abbiamo fatto in questi mesi con tutta la squadra, per radicare la nostra presenza in Provincia, al fine di dare gambe, solidità e risposte all’ambizioso progetto che il partito vuole costruire per fare avanzare il Paese”.

Maria Chiara Duranti

– nata a Faenza nel 1967, giornalista professionista, direttore della testata Formatbiz, insegna al Master “Fare TV” dell’Università Cattolica di Milano, ha lavorato come conduttrice televisiva presso la redazione di Londra di Michael Bloomberg, scrive per diverse riviste internazionali e scrittrice di alcuni saggi politici-

Roberto Fagnani

-nato nel 1974, Assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità, Grandi Infrastrutture, Subsidenza – Servizio Geologico e Sport, impegnato in ambito sportivo e nel volontariato.