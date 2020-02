Alvaro Ancisi (LpRa) replica ai dati sul Mar di Ravenna: “Non paga il biglietto quasi la metà dei visitatori”

Controbatte duramente il capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, ai dati diffusi due giorni fa dal Comune sui flussi di visitatori al Mar, Museo d’Arte della Città di Ravenna, criticando i dati esposti e dunque i risultati rivendicati dall’Amministrazione comunale.

“Gli unici dati tracciabili – precisa Ancisi – sono quelli della biglietteria SIAE, che comprende la gran massa dei ticket a prezzo zero. Dividendo il dichiarato incasso di 143.000 euro per i 45.096 biglietti dichiaratamente staccati, il costo medio per biglietto risultante è un ridicolo 3,1 euro, non 6,5 come certificato. La “media nazionale musei analoghi” è 4,6? Forse calcolando i tanti musei d’arte varia ad ingresso gratuito sparsi in ogni parte d’Italia”.

Sul fronte dei biglietti gratuiti, rincara poi la dose Ancisi, sottolineando che se i visitatori non paganti sono attestati al 47,8%, di fronte al 50,5% della “media nazionale musei analoghi”, si deve andare “a vedere la percentuale dei non paganti non già agli Uffizi di Firenze, alla Brera di Milano, ecc., bensì pur anche in spazi espositivi di media caratura, dove da un po’ di tempo, inaugurata la mostra, si fanno pagare anche i giornalisti e gli addetti ai lavori, non lasciando passare una mosca. Facile raggiungere vette entusiasmanti di visitatori precettando scolaresche (lo si sa per certo) e bambini, come quelli entrati a fiumi al MAR, con biglietti d’ingresso a prezzo zero, per il festival dei Lego”.