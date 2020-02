Bagnacavallo. Aperte le candidature a scrutatore per il referendum costituzionale del 29 marzo

Sono aperte le candidature a scrutatore per il referendum costituzionale del 29 marzo. I cittadini di Bagnacavallo regolarmente iscritti all’albo possono comunicare, compilando un apposito modulo, la propria disponibilità a essere scelti come scrutatori. La Commissione elettorale comunale, organo che per legge deve provvedere alla nomina degli scrutatori per ogni consultazione, darà priorità ai cittadini che manifestino la propria disponibilità a ricoprire la funzione, per almeno il 25% del totale degli scrutatori.

La dichiarazione va fatta pervenire all’ufficio elettorale entro il 4 marzo, direttamente agli uffici comunali di Palazzo Vecchio (piazza della Libertà 5) o via mail all’indirizzo elettorale@comune.bagnacavallo.ra.it allegando copia di un documento di identità.

Il modulo è scaricabile dalla home page del sito del Comune www.comune.bagnacavallo.ra.it.

In occasione dei referendum sono previsti tre scrutatori ogni seggio elettorale e il loro compenso è di 104 euro.