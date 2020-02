Gruppo Consiliare PD Cervia: la “nuova” proposta della Lega su acqua pubblica è una replica di un Odg già approvato

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Cervia interviene in riferimento all’Ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare Lega Cervia, in merito alla gestione dell’acqua pubblica. I consiglieri Pd dichiarano che il testo presentato è “l’esatta replica di un ordine del giorno già condiviso da tutte le forze politiche nella seduta del Consiglio Comunale del 29 Giugno 2017 ed approvato all’unanimità” e stigmatizzano il comportamento dei consiglieri di opposizione.

“Troviamo assolutamente pretestuosa questa appropriazione di idee formulate, lette e discusse pubblicamente nel Consiglio Comunale del 29 giugno 2017 e ripresentate oggi dal Gruppo Consiliare Lega Cervia come fossero loro” – dichiarano dal Gruppo Pd -. Nello stesso tempo, riteniamo che l’aspetto più imbarazzante sia che il gruppo della Lega non ha avuto neanche la ricercatezza di modificare almeno in parte l’articolazione del testo, infatti, paragrafi, contenuti e sintassi, sono uguali al documento originario depositato in passato ( In allegato i due documenti: Testo Ordine_del_giorno_acqua_pubblica_e_impegni_conseguenti e Testo romagna acque Lega).

Prosegue il Gruppo Consiliare del Partito Democratico: “abbiamo un’altra idea e un altro modo di fare politica, il nostro lavoro è finalizzato alla ricerca del Bene Comune per Cervia e il suo territorio, cercando di risolvere i problemi che stanno a cuore ai cittadini. Dopo queste premesse, assodato che l’acqua è un bene primario per l’umanità, il Gruppo Consiliare del Partito Democratico vuole”rilanciare”, proponendo un’apposita commissione consiliare per ripercorrere il lavoro sviluppatosi in questi anni e discutere il tema delle risorse idriche.

In una realtà come la nostra, fortemente orientata al turismo, sappiamo quanto sia importante la buona qualità dell’acqua; pertanto per affrontare un tema così ampio e articolato con impegni precisi, riteniamo fondamentale la convocazione di una commissione a breve termine, per approfondire ogni aspetto tecnico orientato alla salvaguardia delle risorse idriche, impegnando politicamente soggetti pubblici e privati” concludono dal Gruppo Consiliare PD Cervia.