171° Anniversario Repubblica Romana. De Pascale: “Una giornata importante, per Ravenna in particolare”

Il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, in occasione dell’Anniversario della nascita della Repubblica Romana, sulla sua pagina Facebook ha lasciato un importante messaggio: “Il 9 febbraio 1849 nasceva la Repubblica Romana, una delle pagine più significative del Risorgimento. I suoi protagonisti ebbero come faro, prima dell’unificazione del 1861 e del referendum del 1946, l’unità d’Italia e la costituzione di uno stato democratico e repubblicano. La Repubblica Romana durò solo fino a luglio ma questa prima esperienza, banco di prova di nuove idee democratiche ispirate dai principi di libertà, uguaglianza e fraternità, diede un contributo fondamentale alla realizzazione del sogno di un’Italia unita e repubblicana. E non è un caso se la nostra bellissima Costituzione si richiama in molti punti proprio a quella della Repubblica Romana. Per tutta l’Italia questa è una giornata molto importante; e lo è per Ravenna in particolare, con le sue solide tradizioni risorgimentali e dalla quale, nei mesi successivi alla caduta della Repubblica Romana, passò la Trafila garibaldina. Viva l’Italia unita, libera, democratica e repubblicana!”