Alfonsine Solidale: “Subito il rinnovo ed il rilancio delle Consulte territoriali”

Il comitato direttivo del gruppo civico “Alfonsine Solidale” riunitosi il 7 febbraio evidenzia “l’importanza di un rinnovo tempestivo delle Consulte territoriali per rilanciare la cultura della cittadinanza attiva e della partecipazione alle scelte della comunità. In coerenza con il programma di legislatura (2019-24), l’Amministrazione comunale ha avviato un’ampia consultazione per modificare il “regolamento attuativo” al fine di rendere più efficace l’operato delle Consulte.Si tratta di creare le condizioni affinché le Consulte possano esprimere pareri che trovino riscontro negli atti amministrativi del Comune ed essere maggiormente ascoltate dalla Giunta e dal Consiglio comunale”.

“Negli anni passati qualcosa non ha funzionato – dicono dal gruppo civico – alcune Consulte hanno vissuto situazioni di paralisi; a volte c’è stato poco ascolto da parte dell’Amministrazione comunale, con una conseguente caduta motivazionale all’interno delle Consulte stesse, spesso giudicate dai cittadini come organismi inefficaci. La stessa partecipazione al voto per l’elezione delle Consulte, avvenuta il 31 maggio 2015 in forma disgiunta da altre scadenze elettorali, precipitò dal precedente 13% del 2010 ad un misero 6,9%. Ebbene, la positiva esperienza dei comuni limitrofi di Bagnacavallo e Conselice che hanno abbinato al voto regionale dello scorso 26 gennaio questa consultazione per il rinnovo delle loro Consulte, con sedi elettorali posizionate in luoghi ravvicinati ai seggi per il voto regionale, consiglia di abbinare il rinnovo delle nostre Consulte al Referendum del prossimo 29 marzo riguardante la riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.E’ auspicabile poi l’apertura di qualche sede elettorale decentrata”.

Alfonsine Solidale auspica anche “qualche accorpamento tra le Consulte presenti nell’area rurale in sinistra Senio, dato che le frazioni di un tempo, purtroppo, stanno perdendo la loro identità, prive ormai di locali pubblici e di centri di aggregazione sociale e considerando poi l’esistenza di problematiche comuni nella gestione del territorio e nell’organizzazione dei servizi”.

Infine,“Alfonsine Solidale” riconferma il proprio impegno “affinché si creino le condizioni per l’elezione di una Consulta dei giovani alfonsinesi (dai 16 ai 25 anni): si tratta di una proposta innovativa, inserita nel programma della coalizione di centrosinistra, dentro ad un progetto coraggioso di rilancio del protagonismo giovanile. E’ sicuramente un’idea lungimirante, ma realizzabile solose non è calata dall’alto, se condivisa e fatta propria da quelle nuove generazioni, che nei mesi passati, dai “Fridays for future” sui cambiamenti climatici al “movimento delle sardine”, hanno dato prove di impegno civile e di maturità democratica”.

L’elenco delle Consulte territoriali e relativi presidenti che stanno concludendo il loro mandato:

Destra Senio: Davide Guerra

Capoluogo Sinistra Senio: Matteo Manzoli

Borgo Fratti-Borgo Cavallotti-Raspona: Enzo Emaldi

Taglio-Corelli-Villa Pianta: Maria Grazia Gallamini

Fiumazzo: Sante Guzzinati

Passetto: Angela Nicoletto

Filo: Elena Tonini

Longastrino: Paola Droghini