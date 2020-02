Sindaco di Ravenna e garibaldini alla festa della Repubblica Romana di S. Pietro in Campiano

Come tradizione il ricordo della Repubblica Romana, 9 febbraio, in tutti i circoli repubblicani del ravennate è stato celebrato con manifestazioni e appuntamenti gastronomici quest’anno particolarmente partecipati, come comunicato dal PRI Ravenna. Una trentina le “cene del cartoccio” e i pranzi della Repubblica mazziniana e tra questi la sezione del PRI Fratelli Bandiera di San Pietro in Campiano che ieri sera, 9 febbraio, ha unito Istituzioni, esponenti repubblicani, imprenditori e cittadini in una unica festosa celebrazione.

Sono intervenuti infatti Sindaco e vicesindaco di Ravenna, Michele de Pascale ed Eugenio Fusignani, il sindaco di Cervia Massimo Medri, la capogruppo del PRI in Municipio Chiara Francesconi, Giannantonio Mingozzi (presidente di TCR) e Vidmer Mercatali, “con i tantissimi amici che hanno accolto l’invito del segretario della sezione Bruno De Modena. Assieme ad una rappresentanza in costume storico dei Garibaldini, hanno portato il loro saluto anche il segretario regionale del PRI della Toscana Moreno Lorenzini e Luca Santini, assessore repubblicano al Bilancio di Massa Marittima” conclude il PRI di Ravenna.