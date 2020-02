I lavori del consiglio comunale di Ravenna: resoconto dell’ultima seduta

Durante il consiglio comunale di ieri, martedì 11 febbraio, sono state approvate le seguenti proposte di delibera: “Valutazione in merito alla variante all’ elaborato Poc 13 ricognizione vincoli espropriativi e dichiarazioni di pubblica utilità del Poc ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 10/1993 finalizzata al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’ esercizio dell’impianto elettrico a 15 kv (mt) in cavo aereo tipo elicord ad elica visibile per l’allacciamento della cabina a palo denominata Dottore 33 numero 674229 in località Gambellara nel Comune di Ravenna”, con 20 voti favorevoli e 7 astenuti; “Approvazione bilancio di previsione 2020-2022 dell’Istituzione biblioteca Classense”, con 21 voti favorevoli, 1 contrario e 5 astenuti; “Approvazione bilancio di previsione 2020-2022 dell’Istituzione Museo d’Arte della città”, con 18 voti favorevoli, 6 contrari e 3 astenuti.

Infine è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno: “Riconoscimento della fibromialgia da parte dello Stato italiano”.

Per chi volesse rivedere la seduta http://bit.ly/archivio-sedute-cc