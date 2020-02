Fiom, Fim e Uilm: proclamato lo stato agitazione alla Sica di Alfonsine

Oggi 14 febbraio i lavoratori e le lavoratrici della Sica di Alfonsine si sono riuniti in un’assemblea convocata da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil “per discutere della trattativa, in merito al contratto integrativo aziendale, avviata nello scorso ottobre. Dopo otto incontri, l’azienda, operante nel settore metalmeccanico, ha annunciato l’intenzione di abbassare il reddito percepito dai lavoratori tramite l’inserimento nel contratto di obiettivi difficilmente raggiungibili. Per tali motivazioni, l’assemblea dei lavoratori, congiuntamente alle sigle sindacali, ha proclamato lo stato di agitazione a partire dalla data odierna. Da lunedì ci sarà il blocco degli straordinari e dei turni. Non si esclude, se non si giungerà a un accordo, l’adozione di ulteriori iniziative in difesa dei lavoratori”.