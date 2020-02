Verlicchi (La Pigna): pista ciclabile Classe-Fosso Ghiaia-Mirabilandia, ecco il nostro progetto

Sono decenni che i Sindaci Pd promettono ai ravennati ed in particolare ai residenti di Classe e Fosso Ghiaia, la realizzazione di una pista ciclabile che colleghi queste località, scrive La Pigna in una nota, aggiungendo che “si tratta di un’opera fondamentale che potrebbe consentire, peraltro, lo sgravio del traffico da e per Mirabilandia, consentendone il raggiungimento anche in bicicletta, in un’ottica di sviluppo della mobilità sostenibile e del bike tourism”.

Ora l’Ing. Andrea Barbieri che da tempo collabora con La Pigna ed elabora progetti come quello della Ravegnana bis ha provveduto ad elaborare un’idea progettuale della pista ciclabile. L’obiettivo del progetto è quello di collegare le località di Classe e Mirabilandia passando attraverso Fosso Ghiaia, “rispettando un impegno che recentemente abbiamo assunto durante un incontro richiesto da diversi residenti delle suddette località” dice La Pigna.