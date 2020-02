Confcommercio Ascom Cervia si congratula con Andrea Corsini per nuovi incarichi in giunta regionale

«Congratulazioni e Buon lavoro ad Andrea Corsini per il prestigioso ruolo riconfermato in Regione Emilia Romagna. Sulle nuove deleghe a infrastrutture e mobilità e trasporti: sblocchiamo le grandi opere per collegare Cervia e la Costa ai flussi turistici. Siamo disponibili ad un confronto costruttivo a beneficio della località». Queste le parole di Confcommercio Ascom Cervia e di tutti i sindacati che rappresenta, in modo particolare Federalberghi Ascom Cervia, che si complimentano con Andrea Corsini per essere stato riconfermato Assessore al Turismo e al Commercio della regione Emilia Romagna. “La soddisfazione è doppia – aggiungono – perché, in questo nuovo mandato, all’Assessore Corsini sono state affidate anche deleghe alle infrastrutture e alla mobilità e trasporti, materie che in questo momento storico sono affini e complementari a quella del turismo. In diversi incontri, il Presidente Confcommercio Ascom Cervia Nazario Fantini e il Presidente Federalberghi Ascom Cervia Gianni Casadei hanno sottoposto all’attenzione dell’Assessore Andrea Corsini la situazione di difficoltà nella quale la costa versa – Cervia in modo particolare- nei confronti dei collegamenti autostradali, ferroviari e aeroportuali. L’Assessore, già nel precedente mandato, ha intrapreso e sostenuto iniziative assolutamente condivisibili volte ad attenuare questa situazione. Abbiamo apprezzato gli sforzi che il Presidente Stefano Bonaccini e l’Assessore Andrea Corsini hanno profuso per rafforzare l’aeroporto di Rimini e sbloccare lo stallo in cui versava quello di Forlì.”

“L’imprenditoria privata è consapevole di dover aumentare gli sforzi per proporre una offerta turistica sempre più moderna e votata alla qualità dei servizi, ma è altrettanto conscia che se a breve non si metteranno in cantiere importanti progetti per collegare in modo più rapido, veloce e razionale la costa romagnola con il flusso turistico del nord Italia e i paesi esteri confinanti, sarà impossibile invertire al tendenza negativa delle presenze turistiche che negli ultimi anni sta affliggendo la nostra località.

Il completamento dell’E55 verso Venezia, la messa in sicurezza dell’E45 verso la Toscana, la creazione di un collegamento veloce tra il casello autostradale di Cesena ed il mare, sono alcuni degli argomenti che abbiamo posto all’attenzione dell’Assessore il quale, in più occasioni anche pubbliche, ha mostrato un vivo interessamento. Siamo certi di poter contare sulle competenze dell’Assessore Andrea Corsini e di tutta la neo eletta giunta Emiliano Romagnola, affinché si possa parlare in un futuro non troppo lontano di un effettivo rilancio di quella che è a tutti gli effetti una delle più importanti industre a livello nazionale: la Riviera Romagnola” dichiarano Confcommercio Ascom Cervia e sindacati.

“Confermando nuovamente la volontà di questa Associazione e di tutti i suoi sindacati, che vanta più di mille aziende del territorio, di essere a disposizione per qualsiasi iniziativa che possa agevolare la realizzazione di questi progetti strategici auguriamo ad Andrea Corsini e a tutta la giunta regionale buon lavoro” concludono da Confcommercio Ascom Cervia.