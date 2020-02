Vigili o telecamere per proteggere gli alunni del Mordani dal traffico di auto e furgoni davanti alla scuola

Alvaro Ancisi, leader di Lista per Ravenna, e Stefano Donati, capogruppo della stessa lista nel consiglio territoriale del Centro urbano, chiedono vigili e telecamere a tutela degli studenti della primaria Mordani, in centro a Ravenna, negli orari di ingresso e uscita dalla scuola.

L’istituto si trova in una zona centralissima della città, via Mordani appunto, e il portone della scuola dà direttamente sulla strada. Secondo quanto evidenziato da Donati, che ha condiviso la problematica con alcuni genitori, la circolazione dei mezzi, in quell’area già limitata dai cartelli di Zona a Traffico Limitato su entrambi gli accessi di via Zirardini e via Matteotti, mette in pericolo i bambini che accedono alla scuola e anche gli stessi genitori in attesa.

Per questo, sono partite segnalazioni alla polizia municipale e ai competenti uffici del Comune: il problema è dovuto allo spazio davanti al portone largamente insufficiente a garantire un ordinato flusso dei bambini e dei familiari nelle ore di inizio e di chiusura delle lezioni.

Via Mordani, posta in zona ZTL, reca ad entrambi i suoi accessi di via Zirardini e di via Matteotti dei cartelli con divieto di transito ai veicoli durante i mesi scolastici, negli orari di ingresso e uscita dalla scuola (vedi foto allegata). Accade però che questo divieto non sia rispettato da taluni veicoli, mettendo a repentaglio la sicurezza degli utenti scolastici.

“L’ultimo episodio – raccontano da Lista per Ravenna – è accaduto venerdì scorso, quando, alle 12.54, un furgone ha preteso di percorrere per intero questa strada, mentre, in attesa degli scolari in uscita, vi sostavano i loro genitori. Dopo un acceso diverbio tra il conducente e i genitori, il veicolo si è trovato incastrato in un punto di strettoia. Nel successivo tentativo di retromarcia, il conducente ha effettuato manovre rischiose per i bambini stessi che avevano iniziato in quel momento ad uscire su strada”.

“Di qui la richiesta – concludono – che l’amministrazione comunale ponga in atto con urgenza tutte le misure necessarie per mettere in sicurezza gli alunni durante gli orari di ingresso e uscita dalla scuola Mordani, proponendo, nello specifico, di ricorrere, se possibile, ad operatori volontari o alla polizia municipale, per far rispettare, supportati da transenne mobili, il divieto di transito veicolare negli orari di ingresso e uscita dalla scuola (8.15/8.35, 12.40/13.10 e 16.25/16.40); in alternativa, valutare l’installazione di una telecamera o altro dispositivo che possa dissuadere dal compiere le suddette infrazioni”.