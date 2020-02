La richiesta di fermare la chiusura del distaccamento di Polizia stradale lughese approda in Parlamento

Sulla paventata chiusura del distaccamento di Polizia Stradale di Lugo continuano le mobilitazioni politiche bibartisan. Dopo l’approvazione di una mozione in consiglio comunale che mira proprio a contrastare la chiusura, arriva ora anche l’interessamento dell’On. Marco Di Maio (Italia Viva), che ha formulato una Interrogazione parlamentare rivolta al Ministero dell’Interno, nella quale ribadisce l’importanza del presidio di polizia stradale per il territorio della Bassa Romagna e chiede un cambio di rotta.

Questo il testo del documento:

“A seguito della presentazione del «Piano di razionalizzazione della specialità» e da seguenti notizie di stampa, risulta che il distaccamento di polizia stradale di Lugo sarebbe prossimo alla chiusura; la decisione sarebbe apparentemente motivata dal fatto che tale distaccamento risulterebbe ubicato «in aree in cui la viabilità non riveste più interesse strategico per la Polizia Stradale»; la chiusura di tale presidio rappresenta un ulteriore indebolimento per un territorio che, ad oggi, resiste a fatica contro problematiche serie ed importanticome gli incidenti stradali, il controllo del territorio, il contrasto alla microcriminalità; il consiglio comunale di Lugo di Romagna ha approvato all’unanimità una mozione a difesa dei presidio di polizia stradale, ricevendo il sostegno trasversale di tutte le forze politiche, economiche, sindacali e sociali del territorio”. Per questo si chiede “quali iniziative il Ministro interrogato intenda porre in essere per mantenere il presidio di polizia stradale oggi esistente a Lugo per la tutela della sicurezza stradale e pubblica del territorio lughese e della Bassa Romagna”.