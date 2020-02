Movimento 5 Stelle contro Bonaccini: “Ipocrita parlare di riconversione ecologica e difendere le trivelle in Adriatico”

“Invece di provare a sbloccare le trivelle nel ravennate Bonaccini punti sulla riconversione ecologica dell’economia come ha promesso anche una settimana fa presentando la vice presidente Schlein”. A parlare sono i parlamentari del Movimento 5 Stelle dell’Emilia Romagna, che sull’argomento rincarano la dose ricordando: “Il punto 9 dell’accordo di governo del Conte 2 sul tema trivelle parla chiaro e il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini dovrebbe leggerlo: “Bisogna introdurre una normativa che non consenta, per il futuro, il rilascio di nuove concessioni di trivellazione per estrazione di idrocarburi”.

“Se si ascoltano veramente i giovani di “Friday’s for future – concludono – dobbiamo lavorare tutti insieme per superare petrolio e fossili, con un piano decennale per l’Emilia-Romagna che accompagni imprese e lavoratori ad una riconversione ecologica. Non certo a riaprire trivelle in Adriatico o nel suolo”.