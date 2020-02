Rolando e Greco (Lega): il centro storico è in ginocchio, urgono provvedimenti immediati

“A seguito dei nostri numerosi incontri avvenuti con l’assessore Cameliani in cui chiedevamo di perseguire le politiche di altre amministrazioni quali Rimini per la No Tax Area (riduzione del 30%-40% degli affitti) e Bologna per il Decreto Unesco (Stop al rilascio di autorizzazioni per alcuni tipi di attività, per esempio bar, ristoranti, negozi etnici, abbigliamento, ecc.), chiediamo un riscontro puntuale su queste proposte” così Gianfilippo Rolando e Anna Greco (Lega) che parlano di “centro storico in ginocchio”, chiedendo provvedimenti “concreti ed immediati”.

“A tutt’oggi non abbiamo ancora avuto delle risposte, abbiamo raccolto ben 1.200 firme che presto depositeremo, poiché alla luce dei dati allarmanti della Camera di commercio, ci chiediamo che cosa stia aspettando questa amministrazione ad adottare immediatamente i provvedimenti richiesti, che consapevolmente non risolverebbero nell’immediatezza la situazione drammatica in cui versa il centro storico di Ravenna perché urgerebbe una riforma del commercio a livello nazionale ed europeo sulla concorrenza sleale, e-commerce e non solo ma in questa fase transitoria perlomeno aiuterebbe a dare ossigeno al centro storico” aggiungono Rolando e Greco.

“Per risollevare tutto il comparto commerciale e turistico, serve investire su parcheggi, sul potenziamento della rete ferroviaria alta velocità, Ravenna deve essere collegata quanto prima a tutti i capoluoghi di regione, urge il dragaggio del Candiano per il turismo crocieristico e per il porto industriale, insieme ad un progetto concreto di valorizzazione marittima della Darsena” concludono i due esponenti leghisti.