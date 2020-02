Padovani (Lega): ripercussioni su viabilità di via Zara dopo apertura Lidl, urgono interventi

A distanza di poco tempo dall’apertura del Lidl, si è verificato – dice la Lega faentina – ciò che era stato già annunciato dal capogruppo della Lega Padovani, il quale aveva previsto che vi sarebbero state ripercussioni sulla viabilità di via Zara e soprattutto sull’utilizzo dei parcheggi da parte degli stessi residenti della via.

Spiega quindi nel dettaglio Gabriele Padovani (Lega): “È vero che sono stati destinati 50 posti auto come parcheggio privato ad uso pubblico ma, allo stesso tempo, sono stati sottratti posti per la creazione di un tratto di pista ciclabile. Inoltre quei posti auto non sono per nulla fruibili dagli stessi residenti, trattandosi come già spiegato di parcheggi ad uso pubblico, perciò spesso utilizzati dai clienti del Lidl e soprattutto dagli impiegati della Cisa, che con la creazione del nuovo polo commerciale hanno subito una riduzione sensibile dei loro posti auto.”

Dopo aver parlato di “Amministrazione scellerata e poco attenta” Padovani propone di “utilizzare una porzione dell’area “ex Cisa”, già adibita a parcheggio ma che attualmente è in disuso, affinché possa essere accessibile a residenti e operai, limitando quindi il problema e dando una soluzione ai disagi dei residenti.”