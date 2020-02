Sfregi ai monumenti ai Caduti: a Ravenna se ne parla in Consiglio comunale

La seduta del Consiglio comunale di Ravenna in programma per martedì 25 febbraio alle 15 è stata anticipata alle 14 e si svolgerà congiuntamente con il Consiglio provinciale e l’Assemblea dei sindaci della Provincia di Ravenna per comunicazioni e discussione sui recenti atti vandalici in sfregio al Sacrario dei Caduti della Brigata Cremona a Camerlona e al monumento in memoria dei Caduti al Ponte degli Allocchi a Ravenna.

A seguire verranno trattati gli argomenti già iscritti all’ordine dei lavori, a partire dai seguenti question time: “Offeso il Giorno del Ricordo”; “Nuovi episodi di reiterato comportamento dell’autista di Start Romagna nei confronti della signora Ninfa ed eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti e la garanzia di accessibilità del servizio di trasporto pubblico locale ai ravennati diversamente abili”; “Quali prospettive per il comparto oil & gas”; “Blocco fino a febbraio 2021 dell’off-shore nell’Adriatico. Evitare questo colpo mortale al distretto di Ravenna”; “Occorre mantenere alta l’attenzione su oil & gas”; “Pitesai: quale futuro per il distretto energetico di Ravenna”; “Segnalazioni di situazioni potenzialmente pericolose per persone disabili e non solo”; “Quali misure si adottano nel comune di Ravenna in caso di Coronavirus”.

Saranno poi discusse e votate le seguenti proposte di deliberazione: approvazione budget 2020 di Ravenna Holding, Romagna Acque – Società delle Fonti, Ravenna Entrate e Ravenna Farmacie; alienazione, mediante trattativa privata diretta, di porzione di terreno a San Pietro in Campiano, lungo via del Sale, a favore del Consorzio agrario di Ravenna; aggiornamento Documento unico di programmazione 2020/2022 relativamente ad acquisto di veicoli elettrici, di biciclette a pedalata assistita e servizio di bike sharing.

Infine sono previste la discussione e la votazione delle seguenti mozioni: su “Parcheggi intelligenti e non solo” e su “Sicurezza parcheggio via Renato Serra”.