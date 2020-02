Ancisi (LpRa) sulla “discarica” di Piazza Andrea Costa e sugli abbonamenti al comico

L’edicolante di Piazza Andrea Costa – il signor Marcello Muzi – proprio a fianco dell’ingresso del nuovo Mercato Coperto lamenta – e non è la prima volta – che presso la sua edicola si accumulino cartoni, sacchi e altra immondizia, poichè l’isola ecologica interrata della piazza non è in grado – pare – di soddisfare la domanda di smaltimento, malgrado il Mercato Coperto abbia una propria autonoma organizzazione di smaltimento e conferimento dei rifiuti. Muzi ha segnalato la vicenda ai due quotidiani locali Il Resto del Carlino e Corriere Romagna che riportano la notizia questa mattina.

Dopo questo episodio il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi (LpRa) presenta un’interrogazione question time al sindaco di Ravenna su quella che egli definisce “discarica a cielo aperto nella Piazza del Mercato Coperto”. Eccone il testo. “Le scelte sbagliate, spesso portate avanti dall’amministrazione comunale contro tutti, presentano sempre un conto salato, purtroppo pagato dalla cittadinanza. È il caso della stazione interrata per la discarica dei rifiuti, cosiddetta “isola ecologica”, collocata disgraziatamente, per collocazione e inadeguatezza, in piazza Andrea Costa di fronte al Mercato Coperto. Lista per Ravenna la contestò aspramente fin da quando, nell’autunno 2008, ne fu avviato il progetto. Si sollevarono poi in massa le categorie e associazioni interessate, insieme ad un vasto coro di cittadini. Tutti inascoltati, anche se, a causa della forte opposizione, non furono più costruite le altre quattro “isole” interrate progettate su altrettante piazze. Questa qui è destinata a sparire quando si farà la raccolta differenziata anche nel centro storico. Ma intanto non ha mai funzionato a dovere, al punto che piazza Andrea Costa è diventata una discarica a cielo aperto dei rifiuti che non trovano modo di esservi conferiti.”

“Una prima denuncia pubblica di tanta sconcezza avvenne nel novembre 2014, ad opera del titolare dell’edicola situata nella piazza, obbligata a convivere con un degrado insostenibile, ambientale ed igienico-sanitario. Nulla essendosi risolto nel frattempo, ieri se n’è avuta una seconda, corredata da un dossier di foto significative che trasmetto, a lato di questo testo, così come l’edicolante lo ha inviato a Lista per Ravenna. – continua Ancisi – Succede infatti che a fine giornata, in violazione delle norme regolamentari, grandi cumuli di sacchi e scatolame di rifiuti indifferenziati vengano depositati fuori dai compattatori, spandendo intorno cattivo odore e liquami, fino a che, di primo mattino, arriva un operatore di Hera a raccogliere tutto alla meno peggio, tuttavia lasciando inevitabilmente sul selciato pozzanghere vistose di percolato inquinante, a rischio anche di infezioni. L’impianto della stazione interrata, mal progettato, è largamente insufficiente a ricevere le grandi quantità di immondizia prodotte in zona (pur escludendone il Mercato Coperto, che ha una propria distinta organizzazione di smaltimento e conferimento dei rifiuti), dimodoché a metà giornata il deposito ne è già colmo. Il funzionamento stesso del telaio è complicato da svolgere correttamente, per cui accade che i sacchi di pattume, non venendo inseriti esattamente nell’incavo, vi rimangano incastrati bloccando il macchinario. Una telecamera è stata installata per riprendere e sanzionare le persone che lasciano i loro rifiuti all’aperto, in massima parte depositati a fianco dell’edicola. Ma non se ne registra alcun effetto deterrente.”

Ancisi chiede al sindaco se e come intenda “fronteggiare e superare la suddetta condizione di degrado a cui è sottoposta una delle più centrali e pregevoli piazze della città di Ravenna.”

ANCISI SUGLI ABBONAMENTI AL TEATRO COMICO DELL’ ALIGHIERI

“Con un’interrogazione rivolta al sindaco il 9 febbraio scorso ho chiesto chiarimenti su talune “ambiguità e contraddizioni” della campagna abbonamenti svoltasi per l’annuale rassegna del teatro comico in cartellone al teatro Alighieri di Ravenna dal 13 febbraio al 4 maggio. – scrive Ancisi – In particolare ho espresso le seguenti perplessità: sull’azzeramento del diritto di prelazione per i vecchi abbonati, sempre riconosciuto in passato e quest’anno confermato solo per la stagione di prosa e per quella di opera e danza; sulla mancata comunicazione ai vecchi abbonati circa la possibilità di acquistare il nuovo abbonamento attraverso un CRAL, evitando lunghe file alla cassa del teatro per restare facilmente senza; sull’informazione che “gli abbonamenti non sono nominativi e possono essere ceduti ad altre persone”, senza però specificare che per gli abbonamenti acquistati usufruendo di sconti, le persone a cui vengono ceduti devono avere gli stessi requisiti del cedente.”

“Rispetto a quanto sopra, ho ricevuto dall’assessore alla Cultura Elsa Signorino queste risposte – aggiunge Ancisi – : Per le stagioni di prosa e d’opera e danza non si è proceduto all’azzeramento degli abbonamenti in quanto prevedono più turni e non hanno, anche per questo, un numero di abbonati superiore ai posti disponibili. La stagione del comico, al contrario, prevede un turno solo e un numero di abbonati nella stagione precedente superiore ai posti ora disponibili. Per ogni stagione di spettacolo all’Alighieri esiste una gestione separata del pubblico privato e del pubblico organizzato (Cral, agenzie, etc). La scelta di destinare ai Cral una parte dei posti del teatro è sempre stata condivisa tra gli organizzatori, la biglietteria del Teatro Alighieri e l’Amministrazione comunale per favorire le associazioni dei lavoratori che promuovono attività culturali, ricreative e assistenziali al loro interno. La norma secondo cui l’abbonamento scontato, non nominativo, può essere ceduto ad altre persone che posseggano pari titolo è valida per tutte le stagioni e, presumibilmente, per tutti i teatri italiani. Resta la riflessione da fare a fronte di una sempre crescente domanda da parte del pubblico della stagione di teatro comico. Si stanno quindi valutando alcune ipotesi per arrivare a un potenziamento dell’offerta, al fine di poter soddisfare sempre più le esigenze del pubblico stesso”.

Ancisi replica a sua volta come segue: “Prendo atto che per gli spettacoli di prosa e di opera e danza, c’è più offerta che richiesta di posti. Se questo ha consentito di mantenere i diritti acquisiti dai vecchi abbonati, non c’è però risposta alla questione fondamentale che avevo posto all’attenzione: non è giusto, all’interno di uno stesso teatro, fare del doppiopesismo. La disinformazione da me lamentata, e che ribadisco, è relativa alla mancata informazione, nella lettera ricevuta dagli ex abbonati al Comico, sui 400 posti che sarebbero stati assegnati ai CRAL. Se avessero saputo di tale consistenza dei posti riservati ai circoli aziendali, i vecchi abbonati avrebbero avuto, potendosi eventualmente iscriversi ad uno di questi, una possibilità in più per abbonarsi di nuovo. Una gestione trasparente dei nuovi abbonamenti, non lasciando spazio ad interpretazioni soggettive, specifica chiaramente che l’abbonamento scontato non nominativo è cedibile solo a parità di requisiti col cedente ed effettua controlli per verificare che questa regola non sia elusa. Apprezzo comunque la disponibilità espressa dalla Giunta comunale a valutare l’ipotesi di potenziare l’offerta del teatro comico. In tal caso, mi auguro che una parte dei posti sia riservata ai vecchi abbonati grazie ad una graduatoria formulata in base alla fedeltà dimostrata negli anni”.