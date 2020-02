Ferma condanna del Consiglio comunale di Ravenna agli atti vandalici a Ponte dei Martiri e Sacrario di Camerlona

Nella seduta di ieri 25 febbraio (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc) il consiglio comunale di Ravenna ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno su “Ferma condanna degli atti vandalici in sfregio al Sacrario dei caduti della Brigata Cremona in Camerlona del 18 febbraio 2020 e al monumento in memoria dei caduti del Ponte degli Allocchi di Ravenna avvenuto nella notte fra il 20 e 21 febbraio 2020”.

“Il Consiglio comunale ha voluto esprimere la propria ferma condanna di qualsiasi atto vandalico e di oltraggio alla memoria dei Caduti per la libertà dell’Italia e di tutte le vittime della violenza nazifascista e di tutti i totalitarismi, e ha condannato i comportamenti e gli atti antidemocratici, perpetrati da singoli o da gruppi, ispirati alle ideologie totalitarie e, nel caso, all’ideologia fascista e nazista.

Con l’approvazione dell’OdG i consiglieri hanno voluto manifestare “profonda solidarietà e vicinanza ai familiari dei Caduti che riposano al Sacrario di Camerlona e dei 12 martiri che vennero trucidati al Ponte degli Allocchi di cui la Città di Ravenna onora e celebra la memoria, nonché al Presidente provinciale dell’Anpi di Ravenna a cui sono state indirizzate scritte oltraggiose al monumento del Ponte degli Allocchi”.

OdG “Ferma condanna degli atti vandalici al Sacrario dei caduti di Camerlona e al monumento in memoria dei caduti del Ponte degli Allocchi”.